Μοντέρνες σκάλες αλλάζουν την εμφάνιση των κτηρίων

Οι σκάλες στο εσωτερικό των κτηρίων έχουν σαφώς λειτουργικό χαρακτήρα, ενώνοντας τους ορόφους μεταξύ τους, αλλά σε πολλές περιπτώσεις λειτουργούν και ως μια μόνιμη εγκατάσταση τέχνης στον χώρο όπου βρίσκονται. Σπειροειδείς, λαξευμένες στο εξωτερικό ενός κτιρίου ή φυτεμένες με καταπράσινους κήπους, αυτές οι μοντέρνες κατασκευές είναι το καθοριστικό χαρακτηριστικό των σπιτιών, των μουσείων και των γραφείων όπου βρίσκονται.

Experimentarium/Cebra, Δανία



Salvador Dali Museum/HOK, Φλόριντα



Victoria & Albert Museum, Λονδίνο



Interrobang/Bang, Σεούλ



Living Stairs/Paul Cocksedge, Λονδίνο



House vvdb by dmvA, Βρυξέλλες



Staircase by Atmos Studio



Blavatnik School of Government, Herzog & de Meuron



Wadi Penthouse by Plateau, Βηρυτός



Endless Stair by dRMM, Λονδίνο



Frank Gehry’s Art Gallery, Οντάριο



M House by Takeshi Hirobe, Τόκιο



T-House Stairs by Haro Architects, Σάλζμπουργκ, Αυστρία



Sculptural Staircase by Ayenah Office, Ιράν



