«Μαγικό» χαρτί μπορεί να τυπωθεί και να σβηστεί 80 φορές!

Ένα χαρτί επάνω στο οποίο μπορεί να εκτυπωθεί κείμενο με τη βοήθεια υπεριώδους ακτινοβολίας (UV) ανέπτυξαν Κινέζοι και Αμερικανοί ερευνητές από τα Πανεπιστήμια Shandong, στην ανατολική Κίνα, και California, Riverside στις ΗΠΑ. Το «μαγικό» χαρτί μάλιστα, που δημιουργήθηκε με στόχο την προστασία των δασών και του περιβάλλοντος, μπορεί να τυπωθεί και να σβηστεί περί τις 80 φορές.

Το μυστικό του, όπως εξηγούν οι επιστήμονες, κρύβεται σε μια λεπτή επίστρωση μιας χημικής ουσίας που αλλάζει χρώματα όταν εκτεθεί σε υψηλές θερμοκρασίες. Κάτι τέτοιο επιτρέπει την εκτύπωση του ειδικού χαρτιού κατόπιν έκθεσής του στους 120 βαθμούς Κελσίου, όπως επίσης και το σβήσιμο του κειμένου για την εκ νέου χρήση του.

«Η έρευνά μας οδήγησε σε ένα χαρτί νέας γενιάς το οποίο συνοδεύεται από ένα προηγμένο σύστημα εκτύπωσης άνευ μελάνης. Το χαρτί μάλιστα έχει την ίδια αίσθηση με ένα συμβατικό χαρτί, αλλά μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί αλλεπάλληλες φορές χωρίς την ανάγκη για μελάνη» δηλώνει ο καθηγητής Γιαντόνγκ Γιν, από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας-Ρίβερσαϊντ.

Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι τα γραφόμενα έχουν διάρκεια ζωής 5 μόλις ημερών, ή ακόμη λιγότερο σε υψηλές θερμοκρασίες. Ωστόσο η ανακάλυψη είναι επαναστατική αρκεί να αναλογιστεί κανείς πόσο χαρτί σπαταλάμε στις καθημερινές μας δραστηριότητες, χωρίς απαραίτητα να επιθυμούμε τη διατήρηση των σημειώσεων.

Category: Περίεργα Νέα