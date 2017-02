Μαγευτικό θέαμα με τις κερασιές που άνθισαν στην Ιαπωνία

Η άνοιξη… έφτασε στην ιαπωνική πόλη Kawazu, που βρίσκεται λίγο έξω από το Τόκιο, και είναι διάσημη για τις 8.000 κερασιές της που ανθίζουν νωρίς κάθε χρόνο. Τα δέντρα, που είναι γνωστά ως Sakura στα Ιαπωνικά, συνήθως ανθίζουν στα τέλη Μαρτίου ή στις αρχές Απριλίου, αλλά τα δέντρα της Kawazu ανήκουν σε μια μοναδική ποικιλία που τα λουλούδια ανθίζουν πολύ νωρίτερα. Ένα μικρό τρενάκι κάνει τους επισκέπτες βόλτα μέσα στο ροζ τοπίο που μοσχοβολάει, ενώ όλοι απολαμβάνουν τη διαδρομή.

Τα άνθη της κερασιάς έχουν σημαντική θέση στην πολιτιστική κουλτούρα της Ιαπωνίας. Η παροδική φύση της ομορφιάς τους συμβολίζει τη συντομία της ζωής, αλλά και τον επερχόμενο καλοδεχούμενο θάνατο. Έτσι τα άνθη κερασιάς εμφανίζονται συχνά στις ιαπωνικές τέχνες και έχουν ταυτιστεί με την εικόνα της χώρας.

















Category: Περίεργες Φωτογραφίες