Κινητό σπίτι επιτρέπει τη διαμονή σε κάθε σημείο του κόσμου!

Τι θα λέγατε εάν μπορούσατε να τοποθετήσετε παντού το σπίτι σας χωρίς να θυσιάσετε τις ανέσεις σας; Το Coodo είναι ένα κινητό σπίτι, απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον που υπόσχεται ακριβώς αυτό με τον ευέλικτο και τον σύγχρονο αρθρωτό σχεδιασμό του. Δημιουργήθηκε στη Γερμανία, μπορεί να τοποθετηθεί σχεδόν οπουδήποτε στον κόσμο – από τις αστικές στέγες μέχρι τις πιο απομακρυσμένες παραλίες – και μπορεί να μεταφερθεί εύκολα δίνοντας στον χρήστη την ελευθερία να ταξιδεύει όπου θέλει απολαμβάνοντας τις ανέσεις του σπιτιού του.

Σχεδιασμένο από το γραφείο LTG Lofts είναι προκατασκευασμένο, σε μια ποικιλία από μεγέθη (από 36 έως 96 τετραγωνικά μέτρα), αλλά και πλωτό. Όλα τα μοντέλα διαθέτουν μοντέρνο σχεδιασμό, που μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες του ιδιοκτήτη, και είναι εύκολα στην τοποθέτηση.















