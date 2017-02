Ένα ισπανικό χωριό γεμάτο… βιβλία!

Φανταστείτε μια μικρή μεσαιωνική πόλη πίσω από έναν ψηλό τοίχο. Ένα κάστρο στέκεται στο ένα άκρο και ολόγυρα αμπέλια και χωράφια με σιτηρά. Φανταστείτε ότι εντός των τειχών ολόκληρη η πόλη είναι αφιερωμένη στην ανάγνωση και τη γραφή. Φανταστείτε ότι ολόκληρη η πόλη είναι, στην ουσία ένα μαγικό βιβλιοπωλείο. Η πόλη αυτή βρίσκεται στην Ισπανία και ονομάζεται Urueña, μόλις δύο ώρες βορειοδυτικά από τη Μαδρίτη.

Η πόλη βρίσκεται μέσα σε ένα μεσαιωνικό τείχος, που περιβάλλεται από απέραντες πεδιάδες, στην περιοχή της Castilla y León. Τα τελευταία χρόνια, έχει μεταμορφωθεί σε ένα Villa del Libro, ένα χωριό που… γιορτάζει τα βιβλία. Το χωριό Urueña έχει γίνει γνωστό από το 2007 εξαιτίας των πολλών βιβλίων του. Οι κάτοικοι είναι περίπου 200 και έχουν 12 βιβλιοπωλεία γεμάτα με σπάνιους τίτλους και σημαντικά κομμάτια.

Επιπλέον στην πόλη θα βρει κάποιος 5 μουσεία, ενώ πλήθος επισκεπτών καταφτάνει εδώ κάθε χρόνο για να απολαύσει το διάβασμα σε ένα ειδυλλιακό περιβάλλον.











Category: Περίεργες Φωτογραφίες