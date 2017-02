Η πιο γλυκιά δουλειά του κόσμου – Δοκιμαστής σοκολάτας

Ακούγεται σαν μια δουλειά που είναι πάρα πολύ καλή για να είναι αληθινή.

Μία από τις κορυφαίες μάρκες σοκολάτας στον κόσμο ψάχνει για έναν επαγγελματία δοκιμαστή σοκολάτας, του οποίου η δουλειά θα είναι να παρέχει ειλικρινείς πληροφόρίες σχετικά με τα προϊόντα τους.

Η εταιρία Mondelez, που έχει τις σοκολάτες Cadbury, Milka και Oreo, χρειάζεται κάποιον που να μπορεί να τον εμπιστευθεί να δοκιμάσει νέα προϊόντα και να πει στους ειδικούς της εταιρίας τι ακριβώς σκέφτεται.

Η εργασία, με τον επίσημο τίτλο της θέσης «Δοκιμαστής σοκολάτας, κακάου» απαιτεί επτάμιση ώρες δουλειάς την εβδομάδα μεταξύ Τρίτης και Πέμπτης.

Ο τυχερός ή η τυχερή εργαζόμενη θα εργάζεται στα κεντρικά γραφεία της εταιρία με ένα 11μελές πάνελ καταναλωτών.

Σύμφωνα με την περιγραφή της θέσης εργασίας, ο δοκιμαστής θα πρέπει να είναι σε θέση να «δοκιμάζει σοκολάτες και προϊόντα κακάου και να δίνουν αντικειμενική και ειλικρινή περιγραφή» και σε συνεργασία με μια ομάδα ειδικών και καταναλωτών θα καταλήγουν σε συμφωνία για τη γεύση.

Η δουλειά του δοκιμαστή θα είναι «το κλειδί στις αποφάσεις της Mondelez ώστε να ξεκινήσει ένα εντελώς νέο προϊόν σε όλο τον κόσμο».

Όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτηση πρέπει να έχουν «το πάθος για τη ζαχαροπλαστική και τη γεύση για την ανίχνευση και να είναι πρόθυμοι να δοκιμάσουν νέα προϊόντα.

Εάν θέλετε να υποβάλετε αίτηση πισκεφθείτε την ιστοσελίδα Mondelez.

Category: Περίεργα Νέα