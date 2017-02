Πράσινη πόλη στην Κίνα θα αντιμετωπίσει την ρύπανση!

Λίγες μόλις εβδομάδες πριν ο Stefano Boeri ανακοίνωσε τα σχέδιά του για την πρώτη κάθετη πράσινη πόλη της Κίνας. Ο Ιταλός αρχιτέκτονας παρουσίασε ένα ακόμη φιλόδοξο όραμα: Τις περίφημες “Forest Cities”. Τι σημαίνει αυτό; Πόλεις που θα έχουν ουρανοξύστες γεμάτους φυτά, τα οποία θα αναπτύσσονται κάθετα για την καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Η πρώτη κατασκευή θα γίνει στην πόλη της Liuzhou, στο τέλος του 2017.

Ο Stefano Boeri οραματίστηκε κάτι τέτοιο για την Κίνα, μια χώρα που πνίγεται από το νέφος και παρουσιάζει ταχεία αστικοποίηση καθώς εκατομμύρια αγρότες μεταναστεύουν στις πόλεις κάθε χρόνο. “Μας ζητήθηκε να σχεδιάσουμε μια ολόκληρη πόλη που θα έχει 100 ή 200 κτήρια διαφόρων μεγεθών, όλα με δέντρα και φυτά στις προσόψεις τους. Μέχρι το 2020 θα έχουμε την πρώτη τέτοια πόλη στην Κίνα”, είπε ο Boeri στην εφημερίδα Guardian. Η δεύτερη πόλη θα κατασκευαστεί στο Shijiazhuang, μια πόλη στην επαρχία Hebei που κατατάσσεται στις χειρότερες της Κίνας όσον αφορά στην ποιότητα του αέρα.





GD Star Rating

loading...

, 10.0 out of 10 based on 1 rating

Category: Περίεργες Φωτογραφίες