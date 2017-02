Οδοντίατρος αποσπά την προσοχή των ασθενών του με μια έξυπνη ιδέα

Ένας οδοντίατρος από το Rugeley της Αγγλίας βρήκε έναν τρόπο για να αποσπάσει την προσοχή των ασθενών του, ενώ εκείνοι κάθονται στην καρέκλα και δέχονται τις ιατρικές υπηρεσίες του. Τοποθέτησε στην οροφή ένα παιχνίδι αναζήτησης μιας φιγούρας μέσα σε μια μεγάλη εικόνα. “Πού είναι ο Waldo;” λέει εκείνος και οι ασθενείς ψάχνουν το ανθρωπάκι μέσα σε κήπους, αυλές και δωμάτια μέχρι να τελειώσει το… σφράγισμά τους!

