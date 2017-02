Γιατί τα παράθυρα στο Boeing 787 Dreamliner είναι μεγαλύτερα από τα άλλα αεροσκάφη;

Τα παράθυρα στο Boeing 787 Dreamliner είναι φοβερά. Μπορείτε να τα ρυθμίσετε ηλεκτρονικά σε πέντε διαφορετικά επίπεδα φωτός του ήλιου και της προβολής. Αλλά το πιο σημαντικό για το Dreamliner είναι το πόσο τεράστια είναι, γεγονός που δημιουργεί εύλογα το ερώτημα γιατί αυτό το αεροσκάφος μπορεί να υποστηρίξει μεγαλύτερα παράθυρα και άλλα αεροπλάνα δεν μπορούν. Είναι επειδή το Dreamliner είναι ως επί το πλείστον κατασκευασμένο από πλαστικό ενισχυμένο με ανθρακονήματα. Οι μηχανικοί εξηγούν ότι το σύνθετο υλικό που αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος του Dreamliner μπορεί να απορροφήσει περισσότερη πίεση από ό, τι το παραδοσιακό αλουμίνιο που χρησιμοποιείται σε ατράκτους αεροσκαφών. Και αυτό είναι σημαντικό, διότι τα παράθυρα εμποδίζουν τη ροή της πίεσης στη δομή που οδηγεί σε ρωγμές.

Έτσι, τα παράθυρα του αεροπλάνου είναι οβάλ, γιατί η πίεση ρέει πολύ καλύτερα γύρω από αυτό το σχήμα από ό, τι γύρω από τα τετράγωνα παράθυρα, ενώ είναι επίσης μικρά, διότι τα μεγαλύτερα παράθυρα απορροφούν και μεγαλύτερη πίεση. Ωστόσο, το Dreamliner μπορεί να έχει μεγαλύτερα παράθυρα γιατί το συνθετικό υλικό του διαχειρίζεται καλύτερα την πίεση από ό,τι το μέταλλο.

