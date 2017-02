Γιατί οι χειρουργοί φοράνε πράσινες ή μπλε στολές;

Οι στολές των χειρουργών ήταν αρχικά λευκές – το χρώμα της καθαριότητας. Στις αρχές, όμως, του 20ού αιώνα, ένας γιατρός αποφάσισε να το αλλάξει σε πράσινο, επειδή νόμιζε ότι θα ήταν καλύτερο για τα μάτια του χειρουργού. Αν και είναι δύσκολο να απαντηθεί γιατί το πράσινο έγινε δημοφιλές στις στολές των χειρουργών, σίγουρα βοηθά τους γιατρούς να βλέπουν καλύτερα στο χειρουργείο και να είναι πιο παρατηρητικοί διότι είναι το αντίθετο του κόκκινου στο φάσμα του ορατού φωτός. Το πράσινο θα μπορούσε να βοηθήσει τους γιατρούς να δούνε καλύτερα για δύο λόγους.

Κατ’ αρχάς, κοιτάζοντας το μπλε ή το πράσινο ένας χειρουργός μπορεί να φρεσκάρει την όρασή του από το κόκκινο, συμπεριλαμβανομένων των σπλάχνων και του αίματος που βλέπει σε μια εγχείρηση. “Κοιτάζοντας κάτι πράσινο περιστασιακά το μάτι παραμένει πιο ευαίσθητο στις μεταβολές του κόκκινου, με αποτέλεσμα ο γιατρός να είναι πιο προσεκτικός απέναντι στον ασθενή του”, αναφέρει ο John Werner, ψυχολόγος στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας.

Δεύτερον, το λευκό χρώμα μπορεί να “τυφλώσει” τους χειρουργούς αν στρέψουν το βλέμμα τους από το σκούρο χρώμα του αίματος στα λευκά ρούχα, όπως γίνεται όταν κάποιος κοιτάξει τις αντανακλάσεις του ήλιου στο σε μια λευκή επιφάνεια. “Επιπλέον, όταν οι γιατροί εστιάζουν στο κόκκινο και ξαφνικά σηκώσουν το κεφάλι τους σε λευκό φόντο θα δουν εκεί πράσινες αντανακλάσεις. Αν όμως δει πράσινο ή μπλε φόντο τότε αυτές οι αντανακλάσεις μειώνονται και δεν αποσπάται η προσοχή”, αναφέρει η Paola Bressan από το πανεπιστήμιο της Πάντοβα.

