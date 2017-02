Φωτογραφίες άγριας ζωής συλλαμβάνουν το μεγαλείο της φύσης!

Το μεγαλείο του φυσικού κόσμου συλλαμβάνεται από φωτογράφους από όλο τον κόσμο σε μερικές από τις πιο εντυπωσιακές εικόνες. Ο διαγωνισμός “The WildlifePhoto.com 2016 Photo Contest Series παρουσίασε τους νικητές, αν και η δουελιά της κριτικής επιτροπής ήταν αναμφίβολα δύσκολη.

Νικητής είναι ο Dillon Anderson με μια εικόνα μιας αγριόγατας από το τροπικό δάσος του Αμαζονίου, ένα ζώο που δύσκολα μπορεί κάποιος να συλλάβει στο φακό. Δείτε στη συνέχεια μερικές από τις καλύτερες φωτογραφλιες που κέρδισαν στον διαγωνισμό.

















Category: Περίεργες Φωτογραφίες