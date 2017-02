Εταιρεία μετατρέπει τους νεκρούς σε διαμάντια!

Η Algordanza, μια ελβετική εταιρεία, μεταμορφώνει την τέφρα των νεκρών αγαπημένων σε τεχνητά διαμάντια και στολίζει υπέροχα δαχτυλίδια. Ο σκοπός είναι να παραμένουν οι δικοί μας που έχουν “φύγει” πάνω μας διαρκώς, έτσι ώστε να τους θυμόμαστε περισσότερο.

Όλα ξεκινούν με μια χημική διεργασία που εξάγει τον άνθρακα από τις στάχτες. Αυτός ο άνθρακας στη συνέχεια θερμαίνεται για να μετατραπεί σε γραφίτη, ο ποίος επίσης θερμαίνεται πολύ. Το χρώμα του τελικού διαμαντιού, που μπορεί να είναι από λευκό μέχρι σκούρο μπλε, εξαρτάται από την περιεκτικότητα σε βόριο στις στάχτες του νεκρού. Οι τιμές ξεκινούν από 4.259 ελβετικά φράγκα ($4,474) για ένα μικρό διαμάντι.









Category: Περίεργες Φωτογραφίες