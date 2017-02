Εσωτερικός κήπος παράγει 80 τόνους λαχανικών τον χρόνο!

Μια κάθετη φάρμα στη Σιγκαπούρη που βρίσκεται σε εσωτερικό χώρο παράγει 80 τόνους λαχανικά κάθε χρόνο. Το αγρόκτημα ιδρύθηκε από την Panasonic και χρησιμοποιεί LED για να αναπτυχθούν γρήγορα και αποτελεσματικά τα φυτά ανεξάρτητα από τις απρόβλεπτες καιρικές συνθήκες. Η Panasonic πιστεύει ότι η γεωργία σε κλειστό χώρο είναι το κλειδί για το μέλλον που θα μπορούσε να λύσει όλα τα θέματα της έλλειψης τροφίμων σε όλο τον κόσμο.

Η Panasonic ξεκίνησε την κατασκευή παράγοντας αρχικά 3,6 τόνους λαχανικών ετησίως. Σήμερα έχει πολλαπλασιάσει την παραγωγή, με τους “αγρότες” να μπορούν να ελέγχουν το κλίμα του εσωτερικού της φάρμας – συμπεριλαμβανομένων των επιπέδων του pH, της θερμοκρασίας και του οξυγόνου. 40 διαφορετικά είδη λαχανικών παράγονται εδώ, με το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής να αφορά στα μαρούλια, τα ραπανάκια και τα σέσκουλα.

Αλλά ο στόχος είναι να ξεκινήσει η καλλιέργεια 30 επιπλέον ποικιλιών από τον Μάρτιο και μετά. Η Σιγκαπούρη εισάγει σήμερα πάνω από το 90% των τροφίμων της και παρόμοια εσωτερικά αγροκτήματα θα μπορούσαν να επιτρέψουν στη χώρα να γίνει πιο αυτάρκης.

GD Star Rating

loading...

, 3.0 out of 10 based on 1 rating

Category: Περίεργες Φωτογραφίες