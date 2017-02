Απίθανες επαγγελματικές κάρτες αλλάζουν χρώμα στο φως!

Η σχεδιάστρια Reka Neszmélyi δημιούργησε μια καταπληκτική επαγγελματική κάρτα που ο καθένας θα ζήλευε.

Δημιουργήθηκε για τον φωτογράφο Al’z Ács και με τη βοήθεια του καλλιτέχνη Ádám Katyi για το λογότυπο, η κάρτα είναι εξαιρετικά απλή με μόνο τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το λογότυπο τυπωμένο πάνω της. Ωστόσο, το εντυπωσιακό χρωματικό αποτέλεσμα, που καλύπτει περισσότερο από το ήμισυ της κάρτας, κάνει όλη τη διαφορά… Τι σημαίνει αυτό; Η κάρτα αλλάζει χρώμα ανάλογα με τη γωνία και το φως που την βλέπει κανείς! Ποτέ δεν ξέρεις ποιο χρώμα θα εμφανιστεί την επόμενη φορά…









