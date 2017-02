Εκπληκτικές φωτογραφίες από τις Ελβετικές Άλπεις

Ο φωτογράφος Mikolaj Gospodarek εμπνέεται από τις Άλπεις και τα χιονισμένα τοπία, που συχνά πρωταγωνιστούν στις συλλογές του. Αυτή τη φορά, με έδρα το μαγευτικό χωριό Ζερμάτ, περιηγήθηκε στις Ελβετικές Άλπεις τραβώντας εκπληκτικές φωτογραφίες από το «άγριο», χειμωνιάτικο τοπίο. Τα επιβλητικά βουνά, τα άγρια ζώα, που ζουν στην περιοχή και οι πάγοι, που κόβουν την ανάσα, πρωταγωνιστούν στις φωτογραφίες του Gospodarek, που μας ταξιδεύουν.

Category: Περίεργες Φωτογραφίες