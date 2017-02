Εκκλησίες που μεταμορφώθηκαν σε υπέροχες κατοικίες!

Οι θολωτές καμάρες, τα βιτρό παράθυρα, τα μοναδικά χαρακτηριστικά της εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής προκαλούν δέος και κερδίζουν τις εντυπώσεις όταν τα βλέπουμε να ενσωματώνονται με τον καλύτερο τρόπο σε κατοικίες. Οι αρχιτέκτονες αναμόρφωσαν εκκλησίες ανά τον κόσμο για να ζήσουν εκεί οικογένειες και το αποτέλεσμα εκπλήσσει θετικά. Δείτε στη συνέχεια παραδείγματα εκκλησιών που έγιναν σύγχρονες κατοικίες…

























GD Star Rating

loading...

, 5.5 out of 10 based on 2 ratings

Category: Περίεργες Φωτογραφίες