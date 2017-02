Μην πετάτε τα αποτσίγαρα! Ψηφίστε!

Σε μια προσπάθεια να περιορίσουν τα αποτσίγαρα που πετούν οι περαστικοί στους δρόμους του Εδιμβούργου οι Αρχές σκέφτηκαν να κάνουν δημοψηφίσματα με θέματα επίκαιρα που αφορούν σε πρόσωπα καλλιτεχνών, πολιτικών ή ακόμα να θέτουν ερωτήσεις που ενδιαφέρουν τους κατοίκους της πόλης και σχετίζονται με την καθαριότητα, τον πολιτισμό, τις εκδηλώσεις στην πόλη κ.λπ.

Για τον λόγο αυτό τοποθέτησαν ειδικά κουτιά σε διάφορα σημεία όπου ο περαστικός πετά το αποτσίγαρό του εν είδει ψήφου, ανάλογα με την απάντηση που θέλει να δώσει. Έτσι υπάρχει ένα κίνητρο για να μην βρεθεί η γόπα στο οδόστρωμα. Rolling Stones ή Beatles, Game of Thrones ή Breaking Bad; Bieber ή Timberlake; Είναι μερικά μόνο από τα διλήμματα στα οποία καλούνται να απαντήσουν οι κάτοικοι με τα αποτσίγαρα… Η εκστρατεία ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2016 και συνεχίζεται…

GD Star Rating

loading...

, 10.0 out of 10 based on 1 rating

Category: Περίεργες Φωτογραφίες