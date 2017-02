Αυτόματο, ηλεκτρικό και…ιπτάμενο το αυτοκίνητο του μέλλοντος

Αυτόματο, ηλεκτρικό και – κυρίως – ιπτάμενο: αυτό είναι το αυτοκίνητο του μέλλοντος. Και, τουλάχιστον σύμφωνα με τους εμπνευστές του, αυτό το μέλλον δεν είναι και τόσο μακριά. Αντιθέτως, είναι πάρα πολύ κοντά: έως το τέλος του χρόνου, δηλώνει η κατασκευαστική ομάδα που εργάζονται πυρετωδώς στη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνιας, θα έχουν αρχίσει οι πρώτες δοκιμές.

Το όχημα αυτό που θυμίζει ταινία επιστημονικής φαντασίας έχει ήδη όνομα – Vahana. Και έχει και στο πλευρό του τον ευρωπαϊκό κολοσσό των αιθέρων, την Airbus, χωρίς την υποστήριξη της οποίας το όνειρο των εμπνευστών του θα έμενε στα χαρτιά.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Λα Ρεπούμπλικα», η Airbus έχει πάρει το σχέδιο απολύτως στα σοβαρά. Ο εκτελεστικός της διευθυντής του ομίλου, Τομ Έντερς, κάνει λόγο για «εναέρια αστική κίνηση», ενώ δημιούργησε ένα ειδικό τμήμα, το Α3, το οποίο στελέχωσε με τα καλύτερα νέα μυαλά του κλάδου.

Από πού προκύπτει αυτή η πεποίθηση; Από το γεγονός ότι, σύμφωνα με τους υπολογισμούς των ειδικών, μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια το 60% του παγκόσμιου πληθυσμού θα ζει σε μητροπόλεις όπως το Τόκιο, το Πεκίνο, το Σάο Πάολο και η Νέα Υόρκη. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς μάντης για να καταλάβει ότι η εναέρια κίνηση θα γίνει ανάγκη αλλά και ένας νέος κλάδος της οικονομίας με τζίρο πολλών δισεκατομμυρίων. Το βρετανικό Centre for Economics and Business Research, για παράδειγμα, υπολογίζει ότι το 2030 οι Λονδρέζοι θα χάνουν εξαιτίας της κίνησης 35 εργάσιμες ημέρες τον χρόνο. Το ίδιο θα συμβεί φυσικά και στις υπόλοιπες μεγαλουπόλεις του πλανήτη.

«Πριν από εκατό χρόνια οι άνθρωποι στις πόλεις άρχισαν να μετακινούνται κάτω από την επιφάνεια της γης. Σήμερα διαθέτουμε την τεχνολογία για να μετακινούμαστε όχι στην επιφάνεια αλλά πάνω από αυτήν» δήλωνε ο εκτελεστικός διευθυντής της Airbus πριν από μερικές εβδομάδες. Η ευρωπαϊκή εταιρία είχε εξάλλου ανακοινώσει τον περασμένο Αύγουστο ότι σκόπευε να σχεδιάσει ιπτάμενα ταξί. Όπως αποδεικνύεται, σκόπευε να το κάνει αμέσως. Κι ένας από τους λόγους ήταν η ευφορία που προκάλεσε στον ευρωπαϊκό όμιλο η πώληση 731 νέων αεροσκαφών αντί ενός τιμήματος που θα φτάσει τα 104 δισεκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με τον σχεδιαστή του Vahana, Τζακ Λόβερινγκ, η κατασκευή του ιπτάμενου οχήματος είναι πιο απλή απ’ ό,τι μπορεί να φαίνεται. «Η τεχνητή ευφυΐα ενός οχήματος που κινείται χωρίς οδηγό, οφείλει να λαμβάνει υπόψη της πάρα πολλές παραμέτρους. Στον αέρα τα εμπόδια ήταν πολύ λιγότερα. Επεξεργαζόμαστε ένα σύστημα αεροδιαδρόμων πάνω από τις πόλεις με ζώνες απογείωσης και προσγείωσης σε στρατηγικά σημεία όπως είναι τα αεροδρόμια, οι σταθμοί και το κέντρο των πόλεων».

Πότε θα μοιάζουν οι πόλεις με ταινίες επιστημονικής φαντασίας; Σε δέκα χρόνια το πολύ, λένε οι ειδικοί. Γιατί δεν είναι μόνο το Valaha που ετοιμάζεται για απογείωση, πολλά ακόμη σχέδια βρίσκονται στα σκαριά. Και η γενική διεύθυνση μεταφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει ήδη αρχίσει να ετοιμάζεται γι’ αυτή τη νέα και απολύτως φουτουριστική πραγματικότητα.

