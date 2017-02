Εντυπωσιακά χρώματα στο εσωτερικό πετρώματος

Είναι πετρώματα που ξεκινούν τη ζωή τους σαν φυσαλίδες σε ηφαιστειακούς βράχους ή σε φωλιές ζώων, σε ρίζες δέντρων ή σε μπάλες λάσπης σε ιζηματογενή εδάφη. Οι γεώδεις χαλαζίες σιγά-σιγά σκληραίνουν στο εξωτερικό τους ενώ μέσα δημιουργούνται διάφορα σχήματα. Εάν υπάρχει νερό εγκλωβισμένο μαζί με διαλυμένα μεταλλικά στοιχεία, σχηματίζονται κρύσταλλοι στην κοιλότητα του πετρώματος. Το αποτέλεσμα είναι να βλέπουμε υπέροχα χρώματα όταν αυτό εκτεθεί στον ήλιο και μετακινηθεί. Δείτε το βίντεο και θα καταλάβετε…



GD Star Rating

loading...

, 10.0 out of 10 based on 2 ratings

Category: Περιεργα Video