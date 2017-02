Ένα μικρό αρκουδάκι βρέθηκε να κάνει βόλτες στην παγωμένη λίμνη της Καστοριάς αναγκάζοντας τις Αρχές της πόλης και τον Αρκτούρο να συντονίσουν τις προσπάθειές τους για να το απομακρύνουν. Το αξιολάτρευτο ζώο θέλησε να περπατήσει πάνω στην παγωμένη λίμνη και οι φωτογράφοι απαθανάτισαν τις σκηνές…









GD Star Rating

loading...

, 9.2 out of 10 based on 5 ratings

Category: Περίεργες Φωτογραφίες