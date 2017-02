Απίθανη ζωγραφική σε μικροσκοπικά αντικείμενα

Ο καλλιτέχνης Hasan Kale δημιουργεί πίνακες ζωγραφικές τόσο μικρούς, που χρειάζεσαι μεγεθυντικό φακό για να τους εκτιμήσεις πραγματικά. Ο Kale χρησιμοποιεί ως καμβά ξηρούς καρπούς, μπισκότα ή ακόμα και μικροσκοπικά σπίρτα. Ο ίδιος υποστηρίζει, μάλιστα, πως πρόκειται να ζωγραφίσει ολόκληρη την Κωνσταντινούπολη σε μία τούφα μαλλιών!

Παρά τους ασυνήθιστους και υπερβολικά μικρούς καμβάδες που χρησιμοποιεί ο καλλιτέχνης, η ζωγραφική του είναι εκπληκτική και οι λεπτομέρειες εντυπωσιάζουν.

