50.000 νέοι σπόροι στην Παγκόσμια Τράπεζα Σπόρων Svalbard!

Σχεδόν 10 χρόνια πριν, μια ομάδα επιστημόνων δημιούργησε την Παγκόσμια Τράπεζα Σπόρων Svalbard στον Αρκτικό Κύκλο (μεταξύ Νορβηγίας και Βόρειου Πόλου), προετοιμάζοντας τον κόσμο σε περίπτωση απειλής από την κλιματική αλλαγή, τους πολέμους και τις φυσικές καταστροφές. Το θησαυροφυλάκιο κατέχει τη μεγαλύτερη συλλογή σπόρων στον κόσμο – και μόλις έλαβε μια σημαντική επένδυση 50.000 νέων σπόρων.

Η Τράπεζα εργάζεται για να εξασφαλίσει την ασφάλεια των τροφίμων και τη βιοποικιλότητα για το μέλλον, και φαίνεται ότι πολλές χώρες το εκτιμούν αυτό και συμβάλλουν στην ανάπτυξή της. Οι νέοι σπόροι προέρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Μπενίν, τη Λευκορωσία, την Ινδία, το Πακιστάν, το Μεξικό, τον Λίβανο, την Ολλανδία, το Μαρόκο και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

Η Τράπεζα θα μπορούσε να αποθηκεύσει μέχρι και 4,5 εκατομμύρια ποικιλίες σπόρων, ενώ μέχρι την πρόσφατη κατάθεση υπήρχαν πάνω από 880.000 δείγματα αποθηκευμένα, με το συνολικό ποσό να έχει φτάσει τις 930.821 δείγματα σπόρων, μεταξύ αυτών πατάτα, σιτάρι, σόργο, ρύζι, φακές, κριθάρι και ρεβίθι.

Category: Περίεργα Νέα