22 δολάρια για μία φράουλα σε συσκευασία δώρου!

Η φράουλα Kotoka δεν είναι όποια κι όποια, αφού οι Ιάπωνες την συσκευάζουν και την πουλάνε για 22 δολάρια. Τιμή εξωφρενική για έναν μόνο καρπό, που τοποθετείται σε ένα ξύλινο κουτί, πάνω σε χρωματιστό χαρτί και επιλέγεται για δώρο.

Μάλιστα λέγεται πως θα κάνει θραύση την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Το δώρο θεωρείται οικολογικό, χρήσιμο, ρομαντικό και πρωτότυπο αν και η τιμή του δεν είναι και τόσο δελεαστική… Οι εν λόγω φράουλες καλλιεργούνται κοντά στην ιαπωνική πόλη Nara και θεωρούνται σπάνια φρούτα, διάσημα για την καλή οξύτητα και πλούσια γλυκύτητά τους.





GD Star Rating

loading...

, 7.0 out of 10 based on 3 ratings

Category: Περίεργες Φωτογραφίες