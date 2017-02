Όταν η καυτή λάβα συναντά την κρύα θάλασσα το αποτέλεσμα είναι εκρηκτικό. Μέχρι πρόσφατα όλοι το γνώριζαν αυτό στη θεωρία, αλλά πλέον έχουν και ένα βίντεο που καταγράφηκε στη Χαβάη να επιβεβαιώνει του λόγου το αληθές.

Επιστήμονες κατέγραψαν μια «βρύση» λάβας από το ηφαίστειο Κιλαουέα να χύνεται στον Ειρηνικό Ωκεανό και το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.

Η «βρύση» δημιουργήθηκε όταν κατέρρευσε ένα κομμάτι βράχου «απελευθερώντας» το δρόμο του καυτού υλικού προς τη θάλασσα.

Όταν η καυτή λάβα συναντά το θαλάσσινο νερό προκαλούνται εκρήξεις ενώ δεν λειπου και οι στιγμές που μεγάλα κομμάτια βράχων εκτοξεύονται στον αέρα.

Ωστόσο οι επιστήμονες ανησυχούν για μια ρωγμή που έχει δημιουργηθεί πάνω από τη «βρύση» και γι’ αυτό έχουν απαγορεύσει σε επισκέπτες να μεταβαίνουν στο σημείο αυτό.

