Ψωμάκια μπέργκερ σε σχήμα Lego!

Ένα εστιατόριο στις Φιλιππίνες άνοιξε τον Αύγουστο του 2016 και αποφάσισε να πρωτοτυπήσει δημιουργώντας ψωμάκια για μπέργκερ που μοιάζουν με τουβλάκια Lego.

Το εστιατόριο προσφέρει κίτρινα, πράσινα, μπλε και μαύρα τετράγωνα ψωμάκια για μπέργκερ που μοιάζουν 100% σε τουβλάκι Lego, ενθουσιάζοντας τους πελάτες του. Η ιδέα του επιχειρηματία έχει να κάνει με όλους τους φανατικούς του εν λόγω παιχνιδιού, θέλοντας παράλληλα να πρωτοτυπήσει με την εμφάνιση των λαχταριστών του μπέργκερ. Ο χρωματισμός του ψωμιού γίνεται με φυσικά υλικά και το αποτέλεσμα είναι άκρως πρωτότυπο και λαχταριστό.









Category: Περίεργες Φωτογραφίες