Το BBC αναφέρει την εμφάνιση ενός σπάνιου φαινομένου στον ουρανό: Ένα “φλεγόμενο” ουράνιο τόξο που εμφανίστηκε σαν μια πολύχρωμη λάμψη στον ουρανό και σύντομα απέκτησε όλα τα χρώματα. Το κανάλι εξηγεί πως το εν λόγω φαινόμενο δημιουργείται όταν το φως του ήλιου διαθλάται μέσα από τα σύννεφα. Συνήθως δεν κρατάει πολύ και χάνεται μετά από λίγα λεπτά, παραμένοντας πάντως στις εικόνες που τράβηξαν οι φωτογράφοι.









Category: Περίεργες Φωτογραφίες