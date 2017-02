Υπερρεαλιστικοί πίνακες ζωγραφικής… ξεπερνούν την πραγματικότητα!

Ο Pedro Campos είναι Ισπανός ζωγράφος που ασχολείται εδώ και αρκετά χρόνια με την υπερρεαλιστική ζωγραφική, αποτυπώνοντας στον καμβά υπέροχες εικόνες που δημιουργούν ποικίλες αντιδράσεις από τους θεατές.

Είναι φωτογραφίες ή πίνακες ζωγραφικής αυτές οι τόσο πιστές στη λεπτομέρεια εικόνες; Θα μπορούσαν να είναι κάλλιστα φωτογραφίες καλά τραβηγμένες, ωστόσο είναι ελαιογραφίες που αποδίδουν με τον καλύτερο τρόπο κάθε λεπτομέρεια και γίνονται viral. O 50χρονος καλλιτέχνης λέει πως “η ουσία βρίσκεται στην κάθε μικρή λεπτομέρεια και στο χρώμα που χρησιμοποιείς για να κάνεις μια εικόνα να φαίνεται τόσο αληθινή”…

















