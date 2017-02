Το ομορφότερο ξημέρωμα της Αθήνας υπό τους ήχους της λατέρνας

Η ομάδα Up Drones δημιούργησε ένα υπέροχο βίντεο στο οποίο φαίνεται η ανατολή του ήλιου με φόντο την Ακρόπολη, και μάλιστα υπό τους ήχους της παραδοσιακής λατέρνας. Ακούγεται το τραγούδι του Μάνου Χατζιδάκι “Το αστέρι του βοριά” και στην λατέρνα είναι ο Γιώργος Κιζιλής. Κι όπως σχολιάζει η ομάδα των δημιουργών “Έχεις τα πινέλα, έχεις τα χρώματα, ζωγράφισε τον παράδεισο και μπες μέσα”, Νίκος Καζαντζάκης.

Category: Περιεργα Video