Το μεγαλύτερο εγκαταλειμμένο κτήριο στον κόσμο!

Το “Hotel of Doom” βρίσκεται στη Βόρεια Κορέα και έχει σχήμα πυραμίδας. Κάποτε ήταν υποψήφιο για το ψηλότερο ξενοδοχείο στον κόσμο αλλά η κατασκευή του διακόπηκε το 1989 και κάπως έτσι έγινε το μεγαλύτερο εγκαταλελειμμένο στον κόσμο.

Έχει 105 ορόφους και σχεδιάστηκε από το αρχιτεκτονικό γραφείο Baikdoosan. Οι εργασίες σταμάτησαν το 1992, μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης (σύμμαχος και υποστηρικτής), και το ξενοδοχείο παρέμεινε ημιτελές να δεσπόζει στην πρωτεύουσα της χώρας Πιονγκγιάνγκ. Το 2008, μια αιγυπτιακή εταιρεία πήρε το ξενοδοχείο και άρχισε να το αναμορφώνει προσθέτοντας γυάλινη πρόσοψη στη δομή, ωστόσο οι πολλές ελλείψεις στο εσωτερικό δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωση της ανακαίνισης.











Category: Περίεργες Φωτογραφίες