Το Κατάρ κατέγραψε τη χαμηλότερη θερμοκρασία στην ιστορία του

Την χαμηλότερη θερμοκρασία στην ιστορία της χώρας κατέγραψε νωρίς το πρωί της 5ης Φεβρουαρίου 2017 ο μετεωρολογικός σταθμός του Κατάρ. Τα θερμόμετρα έδειξαν 1,5 βαθμούς Κελσίου που είναι η χαμηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στο εμιράτο.

Στο μικρο κράτος της Μέσης Ανατολής επικρατούν πολύ ψηλές θερμοκρασίες και υγρασία ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες. Σε αντίθεση οι χειμώνες είναι ήπιοι, με ελάχιστη βροχόπτωση. Δυνατοί άνεμοι και αμμοθύελλες είναι συνηθισμένο φαινόμενο καθώς και εκτυφλωτικός ήλιος.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία του Κατάρ εξέδωσε ανακοίνωση λέγοντας ότι το κύμα ψύχους είναι αποτέλεσμα του πεδίου υψηλών πιέσεων και των ψυχρών αέριων μαζών κοντά σε περιοχές της χώρας.

