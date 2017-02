Τα πρόσωπα των ανθρώπων στον κόσμο!

Ο Alexander Khimushin είναι Ρώσος φωτογράφος και πρόσφατο έργο του είναι η δημιουργία μιας συλλογής εικόνων με τίτλο “World in faces”, που περιλαμβάνει φωτογραφίες ανθρώπων από διάφορα σημεία του πλανήτη. Ο ίδιος ταξίδεψε σε 84 χώρες και απαθανάτισε στο φακό του γυναίκες, παιδιά και άντρες από διάφορες φυλές, θέλοντας να παρουσιάσει τα διαφορετικά πρόσωπα των ανθρώπων που ζουν στον κόσμο γύρω μας…

Φυλή Μάγια



Φυλή Karo



Φυλή Bodi



Σαμόα



Φυλή Ladakhi



Φυλή Oroqen



Νεαρός μοναχός



Φυλή Wakhi



Γιαπωνέζα



Μαυριτανή



Φυλή Tofalar



Φυλή Tsemey



Τζιμπουτί



Κουβανός



Category: Περίεργες Φωτογραφίες