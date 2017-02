Τα ολυμπιακά κτήρια στο Ρίο 6 μήνες μετά!

Μια σειρά από καταθλιπτικές φωτογραφίες κυκλοφόρησαν την περασμένη εβδομάδα, που δείχνουν τα υπέροχα κτήρια των Ολυμπιακών Αγώνων του περασμένου καλοκαιριού να έχουν εγκαταλειφθεί και η εικόνα τους να είναι απογοητευτική. Τελικά δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο…

Σε μια πόλη που ελπίζει απεγνωσμένα να βγει από τη φτώχεια και το χρέος, τα χρήματα που δαπανήθηκαν για τους Αγώνες αποτυπώνονται στα ερείπια και γκρεμίζουν το όνειρο. Σκοτεινές και βρόμικες πισίνες, κατεστραμμένοι τοίχοι και βεβήλωση, καθίσματα διαλυμένα δείχνουν την καταστροφή ενός άλλοτε πανέμορφου τοπίου.



















Category: Περίεργες Φωτογραφίες