Τα καλύτερα κλικ του World Press Photo για το 2016

Η φωτογραφία «Μία δολοφονία στην Τουρκία» του Burhan Ozbilici, η οποία συγκλόνισε τον κόσμο όταν πρωτοδημοσιεύτηκε ήταν αυτή που επέλεξαν οι κριτές του διαγωνισμού World Press Photo ως φωτογραφία της χρονιάς. Μαζί με αυτή, ανακοινώθηκαν και οι φωτογραφίες που ξεχώρισαν στις υπόλοιπες κατηγορίες του 60ού ετήσιου διαγωνισμού World Press Photo. Αυτή τη χρονιά, περισσότεροι από 5.000 φωτογράφοι από 125 χώρες συμμετείχαν με 80.408 φωτογραφίες. Δείτε τις καλύτερες…

“Taking a Stand in Baton Rouge”, Jonathan Bachman



Η μοναχική ακτιβίστρια Ieshia Evans στέκεται και προσφέρει τα χέρια της για τη σύλληψή της, καθώς κατηγορείται για επεισόδια κατά της αστυνομίας κατά τη διαδήλωση ενάντια στην αστυνομική βία έξω από το αστυνομικό τμήμα του Μπατόν Ρουζ στη Λουιζιάνα, ΗΠΑ.

“Victims of the Zika virus”, Lalo de Almeida



H Adriana Cordeiro Soares, 30 χρονών, πλένει το γιο της João Miguel, 3 μηνών, ο οποίος γεννήθηκε με μικροκεφαλία που προκλήθηκε από τον ιό Ζίκα, στο σπίτι της στην αγροτική περιοχή Σάο Βιθέντε ντο Σερίδο.

“The Libyan Migrant Trap”, Daniel Etter



Δύο Νιγηριανές πρόσφυγες κλαίνε και αγκαλιάζονται σε ένα κέντρο κράτησης προσφύγων στη Σουρμάν στη Λιβύη. Το κέντρο κράτησης στεγάζει εκατοντάδες γυναίκες που δραπέτευσαν από ένα ανασφαλές περιβάλλον.

“Offensive on Mosul”, Laurent van der Stockt



Οι Ιρακινές Ειδικές Δυνάμεις ερευνούν σπίτια του Γκογκιάλι, μια περιοχή ανατολικά της Μοσούλης, ψάχνοντας για μέλη του Ισλαμικού Κράτους, εξοπλισμό και στοιχεία.

“Cuba on the Edge of Change”, Tomás Munita



Ένα παλιό κουρείο στην Παλιά Αβάνα, Κούβα.

“Black Days of Ukraine”, Valery Melnikov



Πολίτες γλιτώνουν από μια φωτιά σε ένα σπίτι που καταστράφηκε από αεροπορική επίθεση στο χωριό Λουχάνσκαγια.

“Sweat Makes Champions”, Tiejun Wang



Τέσσερις μαθήτριες ενός αθλητικού σχολείου στην Xuzhou στην Κίνα κάνουν το μεσημέρι προπόνηση με πίεση δακτύλων για 30 λεπτά.

“Caretta Caretta Trapped”, Francis Pérez



Μία θαλάσσια χελώνα μπλεγμένη σε δίχτυ κολυμπάει στην ακτή της Τενερίφης, στα Κανάρια νησιά, Ισπανία.

“Mediterranean Migration”, Mathieu Willcocks



Δύο άνδρες πανικοβάλλονται και παλεύουν στο νερό κατά τη διάρκεια της διάσωσής τους. Η βάρκα τους ήταν σε κίνδυνο και ξεφούσκωνε γρήγορα από τη μία πλευρά, ρίχνοντας πολλούς μετανάστες στο νερό. Διασώστες έφτασαν γρήγορα κοντά τους και τους έσωσαν.

“Rescued From the Rubble”, Ameer Alhalbi



Ένας Σύριος εγκαταλείπει μια περιοχή έπειτα από μια αεροπορική επίθεση στη γειτονιά Χαγ Ακγιούλ που ελέγχουν οι αντάρτες στο Χαλέπι.

“Copacabana Palace”, Peter Bauza



Η νεαρή Eduarda κάθεται έξω από ένα παράθυρο και παρατηρεί τι συμβαίνει στο δρόμο. Ζει με τα επτά αδέρφια της σε ένα από τα μισοτελειωμένα κτίρια που προορίζονται για να στεγάσουν μέλη της μεσαίας τάξης, όχι μακριά από το Ρίο ντε Τζανέιρο, αλλά αρκετά μακριά από το να κρυφτεί από την όρασή μας.

“Migrant Crossing”, Vadim Ghirda



Μία γυναίκα υποβαστάζεται από δύο άνδρες καθώς διασχίζει ένα ποτάμι, με τους πρόσφυγες να προσπαθούν να φτάσουν στα Σκόπια σε μια διαδρομή που θα τους έκανε να παρακάμψουν τον συνοριακό φράκτη.

“The Silent Victims of a Forgotten War”, Paula Bronstein



Στο νοσοκομείο, η Νατζίμπα κρατάει τον δίχρονο ανιψιό της Σαμπίρ που τραυματίστηκε από έκρηξη βόμβας στην Καμπούλ.

“China’s Wild West”, Matthieu Paley



Μία Ουιγούρα κουβαλάει λεφτά στο καλσόν της, μια συνηθισμένη πρακτική. Οι Ουιγούρες, αν και μουσουλμάνες, δεν εμμένουν στο συντηρητικό κώδικα ντυσίματος που ακολουθούν οι γυναίκες των γειτονικών χωρών. Σε αυτό το τρένο από το Κασγκάρ, βλέπεις μια λιγότερο γνωστή πλευρά της Κίνας. Οι περισσότεροι επιβάτες είναι Ουιγούροι, μια κινεζική μειονότητα που ζει κυρίως στα δυτικά της χώρας.

