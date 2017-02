Φωτογραφίες από σπιράλ σκάλες που… ζαλίζουν!

Οι σκάλες αποτελούν ένα βασικό αρχιτεκτονικό χαρακτηριστικό των σπιτιών σε ολόκληρο τον κόσμο και είναι αδυναμία των φωτογράφων που τις απαθανατίζουν στο φακό “ζαλίζοντας” τους θεατές.

Στην Βουδαπέστη της Ουγγαρίας ο φωτογράφος μπαίνει σε ιστορικά κτήρια και φωτογραφίζει στριφογυριστές σκάλες με σκοπό να δείξει στον θεατή την ομορφιά τους έτσι όπως αυτή ξετυλίγεται από τον έναν όροφο στον άλλον…



















Category: Περίεργα Νέα