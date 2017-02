Σπάνιo κατάμαυρo… κοτόπουλo μέσα έξω!

Η “Lamborghini των πουλερικών”, όπως το αποκαλούν, έχει το όνομα Ayam Cemani. Πρόκειται για ένα σπάνιο είδος κοτόπουλου από την Ινδονησία, που είναι κατάμαυρο στην εμφάνιση και ανήκει σε μία από τις πιο εξωτικές φυλές στον κόσμο.

Κάθε μέρος αυτού του μοναδικού πουλιού είναι μαύρο, από τα γυαλιστερά φτερά μέχρι τα νύχια και τα εσωτερικά του όργανα. Αυτό οφείλεται σε μια κατάσταση που ονομάζεται fibromelanosis, μια αβλαβής γενετική μετάλλαξη που επιτρέπει σε επιπλέον μελανίνη να διαρρεύσει μέσα στους ιστούς του πουλιού. Αυτή η διαδικασία συμβαίνει στο έμβρυο, με αποτέλεσμα τους κατάμαυρους νεοσσούς. Το Ayam Cemani ενέπνευσε τη λαογραφία της Ιάβας από τον 12ο αιώνα, όταν θεωρήθηκε πουλί της ελίτ. Θεωρείται πτηνό που φέρνει δύναμη και πλούτο.













Category: Περίεργες Φωτογραφίες