Ρομποτικό cafe αλλάζει τα δεδομένα στο σερβίρισμα!

Το «Café X Technologies», όπως λέγεται, βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο και άνοιξε πριν λίγες μέρες. Εδώ, όπως μάλλον ήδη καταλάβατε, τους επισκέπτες δεν σερβίρει κάποιος κλασικός barista αλλά ένα χέρι – ρομπότ – που φτιάχνει μια ποικιλία από καφέδες όπως λάτε, καπουτσίνο, εσπρέσο κ.ά. Οι κατασκευαστές βέβαια δεν έμειναν μόνο στα κλασικά αφού οι πελάτες μπορούν να συμπληρώσουν στον καφέ σιρόπι ή επιπλέον γάλα. Οι παραγγελίες γίνονται μέσω μιας εφαρμογής για κινητά ή μέσω των i-pad που βρίσκονται στα ειδικά κιόσκια του café. Ο Henry Hu, ο κατασκευαστής του ρομποτικού αυτού barista, έχει σκοπό σύντομα να επεκταθεί και σε άλλες τοποθεσίες ανά τη Αμερική.

Εμείς ωστόσο, ανήκουμε σε αυτούς που αρέσκονται στην ωραία πρωινή – και απογευματινή ενίοτε- κουβεντούλα με τους barista που σε καμιά περίπτωση δεν είναι συγκρίσιμη με ένα άψυχο ρομπότ…



Category: Περίεργες Φωτογραφίες