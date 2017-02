Πόλεις φωτίζονται μόνο από τα αστέρια!

Τα φώτα με τα διάφορα χρώματα στους δρόμους, στα κτήρια, στα μαγαζιά προσδίδουν μια δόση μαγείας στις πόλεις. Έχετε σκεφτεί ποτέ όμως πώς θα έμοιαζαν οι μητροπόλεις του κόσμου αν κάποια μέρα για κάποιο τεχνικό λόγο βυθίζονταν στο σκοτάδι; Ο Γάλλος φωτογράφος Thierry Cohen θέλησε να αναδείξει την ομορφιά της πόλης μέσα στο σκοτάδι, μέσα από τη συλλογή του “Darkened Cities”. Μια διαφορετική ομορφιά, όπως τονίζει και ο ίδιος. Γιατί μπορεί να μην υπάρχουν τα φώτα για να φωτιστούν οι δρόμοι και τα κτήρια, αλλά αυτό κάνει τα αστέρια του ουρανού να φαίνονται ακόμα πιο λαμπερά.

Ο Cohen, ταξίδεψε σε μέρη που είναι ανεπηρέαστα από τη φωτορύπανση των μεγάλων αστικών κέντρων και αιχμαλώτισε μοναδικές λήψεις του γαλαξία μας, του Milky Way. Αργότερα ένωσε αυτές τις φωτογραφίες με εικόνες των πόλεων ( San Francisco, New York City, Tokyo, Rio de Janerio) κατά τη διάρκεια της ημέρας. Για να ολοκληρώσει το εφέ έκανε τη μέρα νύχτα χρησιμοποιώντας το Photoshop.

Λονδίνο



Χονγκ Κονγκ



Σαν Φρανσίσκο



Λος Άντζελες



Παρίσι



Ρίο ντε Τζανέιρο



Σάο Πάολο



Σανγκάι



Τόκιο



Category: Περίεργες Φωτογραφίες