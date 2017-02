Η Rihanna όταν συμμετείχε στο τραγούδι “The Monster” με τον Eminem δεν μπορούσε να φανταστεί πως τη θέση της θα μπορούσε να πάρει με αξιώσεις ένας παπαγάλος…

Κι όμως το συμπαθές πτηνό τραγουδάει το κομμάτι πολύ καλά, ή τουλάχιστον την αντικαθιστά επάξια…

Ακούστε τον φτερωτό τραγουδιστή στο βίντεο και θα καταλάβετε…



