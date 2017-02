Πέτρινα τοιχία… ζωγραφίζουν τα χωράφια της Ιρλανδίας

Ταξιδεύοντας στην αγροτική Ιρλανδία από τα ανατολικά προς τα δυτικά, ένα πράγμα που διεγείρει την περιέργεια των επισκεπτών είναι τα εκατοντάδες χιλιόμετρα των πέτρινων τοιχίων που υπάρχουν σε όλες σχεδόν τις γεωργικές εκτάσεις. Καλύπτουν τόσο μεγάλη έκταση που θαρρείς ένα σχέδιο χωγραφικής απλώνεται πάνω από τους αγρούς.

Οι πέτρες που χρησιμοποιούνται είναι από ασβεστόλιθο και τοποθετούνται η μία πάνω στην άλλη, οριοθετώντας τις ιδιοκτησίες αλλά και τα χωράφια που καλλιεργούνται από αυτά που είναι για βοσκή ζώων. Ένα από τα πιο όμορφα μέρη όπου μπορεί να δει κανείς τους πέτρινους τοίχους είναι τα νησιά Aran, στις ακτές του Galway Bay, στη δυτική ακτή της Ιρλανδίας.



















Category: Περίεργες Φωτογραφίες