Ο πιο πλατύς δρόμος στον κόσμο!

Η Λεωφόρος 9ης Ιουλίου (Avenida 9 de Julio) στο Μπουένος Άυρες της Αργεντινής, είναι ο πιο φαρδύς δρόμος στον κόσμο. Η 9η Ιουλίου 1816 είναι μια σημαντική ημερομηνία για την Αργεντινή, αφού τη μέρα αυτή κέρδισε την ανεξαρτησία της. Ο δρόμος έχει 12 λωρίδες κυκλοφορίας και πλάτος 110 μέτρα, ενώ πλαισιώνεται εκατέρωθεν από παράλληλους δρόμους, γεγονός που τον καθιστά τον φαρδύτερο στον κόσμο.

Η λεωφόρος τρέχει προς τα δυτικά της προκυμαίας Rio de la Plata, από την περιοχή Retiro στο βορρά και προς τον σταθμό Συντάγματος στο νότο. Εδώ ο επισκέπτης θα δει σημαντικά αξιοθέατα όπως τον Οβελίσκο, το άγαλμα του Δον Κιχώτη, το Colon Teatro αλλά και την Εβίτα Περόν να καλύπτει ένα μέρος της πρόσοψης σε κτήριο ύψους 30 μέτρων.











