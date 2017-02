Ο βασιλιάς της Σαουδικής Αραβίας πήγε ταξίδι με 459 τόνους… αποσκευών!

Άγνωστη λέξη φαίνεται πως είναι το μέτρο για τον βασιλιά της Σαουδικής Αραβίας Σαλμάν μπιν Αμπντουλαζίζ αλ-Σαούντ ο οποίος για ταξίδι ενός μηνός στην Ασία πήρε μαζί του αποσκευές βάρους 459 τόνων, μεταξύ των οποίων δύο λιμουζίνες Mercedes-Benz S600.

Τον Σαουδάραβα βασιλιά θα συνοδεύουν περισσότεροι από 1.500 άνθρωποι σε μια αποστολή με στόχο να ενισχύσει τους δεσμούς της χώρας του με τις ασιατικές χώρες.

Μετά τις πρώτες τέσσερις ημέρες στη Μαλαισία, επόμενος σταθμός του αλ-Σαούντ θα είναι η Ινδονησία και από εκεί στη συνέχεια θα πάει στην Κίνα και στην Ιαπωνία. Όσο για την αποστολή χρειάστηκαν δύο εβδομάδες και συνολικά 36 πτήσεις για να μεταφερθούν επιβάτες και αποσκευές, ενώ για τη φιλοξενία της αποστολής έχουν κλειστεί τρία μεγάλα, και πολυτελή φυσικά, ξενοδοχεία στην πρωτεύουσα της Μαλαισίας, Κουάλα Λουμπούρ.

Για τα μέλη της βασιλικής οικογένειας της Σαουδικής Αραβίας τέτοια μεγαλοπρεπή ταξίδια μόνο σπάνιο φαινόμενο δεν είναι. Άλλωστε, ο ίδιος ο Σαλμάν είχε κλείσει ολόκληρο το Four Seasons- των 222 δωματίων- κατά την επίσκεψή του στην Ουάσινγκτον το 2015.

GD Star Rating

loading...

, 1.0 out of 10 based on 1 rating

Category: Περίεργα Νέα