Οικογενειακή φωτογραφία με 500 άτομα!

Στην ανατολική Κίνα συγκεντρώθηκαν περίπου 500 άτομα προκειμένου να ποζάρουν για μια οικογενειακή φωτογραφία. Μάλιστα, καλά διαβάσατε, αφού όλα τα άτομα προέρχονται από τον ίδιο πρόγονο και έχουν όλα το επώνυμο Σι. Όλοι βρέθηκαν στο χωριό με αφορμή μια ανοιξιάτικη γιορτή και αποφάσισαν να ποζάρουν από την 25η μέχρι την 31η γενιά σε μια φωτογραφία που δεν έχει προηγούμενο.





