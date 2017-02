Ξενοδοχείο αποτελούμενο από κοντέινερς!

Μπορεί ένα κοντέινερ να φαντάζει ως ένα μέρος που δεν προσφέρεται για διαμονή, ωστόσο το σύγχρονο Casa Hostel στο Βιετνάμ προσφέρει διαμονή ακριβώς σε αυτό. Το ασυνήθιστο ξενοδοχείο βρίσκεται στο Nha Trang, μόλις τρία λεπτά με τα πόδια από την παραλία, και εξυπηρετεί τους επισκέπτες που θέλουν να απολαύσουν τις ιαματικές πηγές της περιοχής και τους ναούς.

Τα κοντέινερ έχουν τοποθετηθεί το ένα πάνω στο άλλο, δημιουργώντας άνετους και γουστόζικους ζώρους για τους επισκέπτες, με το χρώμα και τα τροπικά φυτά να κυριαρχούν στο τοπίο. Τα μπλοκ έχουν αναμορφωθεί προσφέροντας υπνοδωμάτιο, κουζίνα και μπάνιο, ενώ τα τρία διαφορετικά χρώματα των κοντέινερ υποδηλώνουν τα διαφορετικά είδη υπνοδωματίων.



















Category: Περίεργες Φωτογραφίες