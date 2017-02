Μονομαχία στην άγρια φύση: Ο λαγός…δεν έτρεξε, αλλά έμεινε να αντιμετωπίσει το γεράκι!

Οι λαγοί, ως είδος, επιβιώνουν κυρίως μέσω της δυνατότητάς τους να…«γίνονται λαγοί» μόλις μυριστούν κίνδυνο, και κάνοντας πολλά μικρά. Οπότε, το να βλέπει κανείς έναν λαγό να μάχεται, ειδικά εναντίον αρπακτικών γνωστών για τις μαχητικές ικανότητες και την επιθετικότητά τους, και να τα βγάζει πέρα (έστω και για λίγο) δεν είναι ιδιαίτερα συχνό φαινόμενο.

Σε βίντεο το οποίο κατεγράφη το 2016 στη νότια Ρωσία, φαίνεται ακριβώς αυτό- ένας θαρραλέος (ή, έστω, αναγκασμένος να είναι θαρραλέος) λαγός ο οποίος, με το γεράκι απειλητικό από πάνω του να προσπαθεί να τον αρπάξει στα νύχια του, αντί να τρέξει (μια κούρσα την οποία πιθανότατα θα έχανε), επιλέγει να δώσει τη μάχη: Κάθε φορά που το αρπακτικό τον πλησιάζει επικίνδυνα, αυτός σηκώνεται στα πίσω πόδια και χρησιμοποιεί τα μπροστινά του για να απομακρύνει τον αντίπαλό του, και, όπως φαίνεται, η συγκεκριμένη τεχνική έχει αποτελέσματα (τουλάχιστον για όσο διαρκεί το βίντεο).



