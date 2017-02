Με σεσουάρ στους δρόμους για να επιβραδύνουν τους βιαστικούς οδηγούς

Την κατάσταση στα χέρια τους αποφάσισαν να πάρουν οι κάτοικοι του χωριού Χόουπμαν της Σκωτίας, προκειμένου να κάνουν τους οδηγούς που περνούν από τον κεντρικό δρόμο να κατεβάσουν ταχύτητες.

Οι κάτοικοι, μεταξύ των οποίων και παιδιά, βγαίνουν στο δρόμο, φορώντας τα φωσφορίζοντα γιλέκα και με τα σεσουάρ ανά χείρας μιμούνται την αστυνομία που χρησιμοποιεί τα ραντάρ που καταγράφουν υψηλές ταχύτητες.

Πολλοί είναι εκείνοι που φοβούνται ότι θα μπορούσε κάποιος να τραυματιστεί σοβαρά ή και να σκοτωθεί από την ιλιγγιώδη ταχύτητα των οδηγών.

«Είναι πολύ επικίνδυνο ιδίως για τα παιδιά που πηγαίνουν το πρωί στο σχολείο» δήλωσε δημοτικός σύμβουλος της περιοχής. «Αυτός είναι και ο λόγος που μερικοί από τους κατοίκους έχουν καταφύγει σε αυτή την πρωτοβουλία προκειμένου να κάνουν τους οδηγούς να επιβραδύνουν».

