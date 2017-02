Μεταλλικό χέρι “πιέζει” κορμό δέντρου για 40 χρόνια!

Ο καλλιτέχνης Giuseppe Penone δημιούργησε το 1968 ένα μπρούντζινο χέρι το οποίο πιέζει τον κορμό ενός δέντρου. Από τότε μέχρι σήμερα η εμφάνιση έχει αλλάξει καθώς το χέρι φαίνεται να πιέζει ακόμα περισσότερο τον φλοιό.

Το έργο ονομάζεται “Continuerà ένα crescere tranne che punto” και δημιουργήθηκε από το χέρι του καλλιτέχνη ο οποίος το αποτύπωσε στο μέταλλο. Όλα αυτά τα χρόνια το δέντρο πύκνωσε γύρω από το μέταλλο, ενώ η πίεση αλλάζει χρόνο με τον χρόνο. “Είναι δύσκολο να γνωρίζουμε τι επιπτώσεις θα έχει το μέταλλο πάνω στο δέντρο σε μακροπρόθεσμη βάση, αλλά η αντίθεση μεταξύ του μετάλλου και του ξύλου φαίνεται υπέροχη”, λέει ο καλλιτέχνης.





Category: Περίεργες Φωτογραφίες