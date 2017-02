Μανό κατά του βιασμού: Αλλάζει χρώμα όταν είναι πειραγμένο το ποτό

Ένα επαναστατικό βερνίκι νυχιών, που αναμένεται να κάνει θραύση, καθώς προστατεύει τις γυναίκες από ενδεχόμενο βιασμό, είναι έτοιμο να κυκλοφορήσει μέσα στο ερχόμενο έτος. Πρόκειται για μια εφεύρεση της εταιρείας «Undercover Colors», στην οποία έχουν επενδυθεί περισσότερα από 5.5 εκατομμύρια δολάρια.

Η έμπνευση για το βερνίκι-προστάτη των γυναικών φαίνεται πως προήλθε το 2014, από προγραμματιστές του δημοσίου πανεπιστημίου της Βόρειας Καρολίνας, οι οποίοι ήθελαν να εξασφαλίσουν την προστασία των γυναικών φίλων τους, όσο εκείνες κυκλοφορούσαν σε μπαρ ή έβγαιναν κάποιο ραντεβού.

Ο σκοπός του νέου μανό είναι εκτός από τον περιορισμό των κρουσμάτων βιασμού αβοήθητων γυναικών, είναι να επιστραφεί ο έλεγχος στα χέρια των γυναικών. Όπως τόνισε η «Undercover Colors» σε ανακοίνωση της: «Μία στις έξι γυναίκες θα παρενοχληθούν σεξουαλικά στη ζωή τους. Αυτό το αδιανόητο πρόβλημα έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στου πανεπιστημιακούς χώρους και κάτι πρέπει να γίνει για αυτό. Η δύναμη πρέπει να επιστραφεί στις γυναίκες σε μια τέτοια οδυνηρά αδύναμη κατάσταση».

Όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας του βερνικιού, αυτός είναι πολύ απλός. Το μανό δείχνει απλό, αλλά όταν μια γυναίκα βουτήξει το δάχτυλο της στο ποτό, εκείνο αλλάζει χρώμα αν εντοπίσει κάποια ναρκωτική ουσία.

Για την ώρα, το βερνίκι φαίνεται πως καταφέρνει να ανιχνεύσει τα βασικά ναρκωτικά βιασμού, όπως τα «Rohypnol» και τα «Ecstasy».



Πηγή:protothema.gr

