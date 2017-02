Λίμνη πάγωσε σε σχήμα… σπαγγέτι!

Ένα ασυνήθιστο φυσικό φαινόμενο εμφανίστηκε σε φινλανδική λίμνη προκαλώντας εντύπωση. Πάγος σε σχήμα σπαγγέτι εθεάθη στη λίμνη Suolijärvi, στην περιοχή του νοτίου Häme στη Φινλανδία.

Η ασυνήθιστη φωτογραφία τραβήχτηκε από τον κάτοικο της περιοχής Vesa Kaloinen, που ζει στις όχθες της λίμνης για 55 χρόνια. Εν είδει νημάτων, ο πάγος απλώθηκε στην επιφάνεια της λίμνης θυμίζοντας μια τεράστια… μακαρονάδα, προκαλώντας το ενδιαφέρον ντόπιων και ξένων. Τα “νήματα” μπορούν να διαμορφωθούν από τις κινήσεις του ανέμου και το νερό πριν λιώσει το χιόνι που έπεσε και αποτελεί ένα σπάνιο φαινόμενο που εμφανίζεται σε λίμνες τοι νερό των οποίων είναι 0 βαθμοί Κελσίου.

GD Star Rating

loading...

, 10.0 out of 10 based on 1 rating

Category: Περίεργες Φωτογραφίες