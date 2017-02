Κτήρια σε όλο τον κόσμο που… γέρνουν!

Κτήρια στον κόσμο που αποτελούν αρχιτεκτονικά θαύματα και έχουν ιστορική σημασία … Όλα έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, μια κλίση δεξιά ή αριστερά γεγονός που τα καθιστά ακόμα πιο ενδιαφέροντα… Μπορεί ο πύργος της Πίζας να είναι διάσημος για την κλίση του, δεν είναι όμως το μόνο κτήριο που γέρνει. Διάσημα αλλά και λιγότερο γνωστά, κτήρια ανά τον κόσμο έχουν πάρει κλίση.

Ας δούμε μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα από κατασκευές σε όλο τον κόσμο που γέρνουν:

Big Ben, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο



Η κλίση του μπορεί να μη φαίνεται με γυμνό μάτι, αλλά το Βρετανικό Κοινοβούλιο έχει δηλώσει επίσημα ότι ο διάσημος Πύργος του Ρολογιού κλίνει βορειοδυτικά 0,26 μοίρες.

Huqiu, «Παγόδα του Λόφου του Τίγρη», Κίνα



Η πόλη Suzhou στην Κίνα έχει τον δικό Πύργο της Πίζας, τον πύργο Huqiu. Η παγόδα με ύψος 50 μέτρων γέρνει κατά περίπου τρεις μοίρες, καθώς το έδαφος πάνω στο οποίο στηρίζεται είναι βραχώδες στη μία πλευρά αλλά μαλακό χώμα στην άλλη.

Οι Πύργοι της Μπολόνια, Ιταλία



Σημαντικά ορόσημα της ιταλικής πόλης, κατασκευάστηκαν μεταξύ 1109 και 1119. Ο ψηλότερος ονομάζεται Asinelli και ο χαμηλότερος Garisenda, ο οποίος, μάλιστα, αναφέρεται επανειλημμένα στην Θεία Κωμωδία του Δάντη, και κλίνει από τον 14ο αιώνα λόγω της αποσκλήρυνσης του έδαφος.

Oude Kerk, Delft, Ολλανδία



Χτισμένο το 1246, το Oude Kerk (Παλιά Εκκλησία) είναι το παλαιότερο κτίριο στην πόλη Delft, και μεταξύ 1325 και 1350 προστέθηκε ένας γοτθικός πύργος. Ο πύργος πήρε κλίση καθώς είναι χτισμένος πάνω σε ένα παλιό κανάλι που… μπαζώθηκε και ήταν προς κατεδάφιση αλλά τελικά άντεξε στο χρόνο. Το Oude Kerk είναι η κατοικία του διάσημου Ολλανδού καλλιτέχνη Γιοχάνες Βερμέερ.

Nevyansk Tower, Ρωσία



Ο κεκλιμένος πύργος της πόλης Nevyansk χτίστηκε τον 18ο αιώνα. Η ακριβής χρονολογία κατασκευής του αλλά και ο σκοπός της είναι άγνωστα – μερικοί εικάζουν ότι ήταν ένα παρατηρητήριο, μια φυλακή ή ίσως ακόμη και ένα εργαστήριο για χημικά πειράματα κατά τη διάρκεια της σοβιετικής εποχής. Αν και σύμφωνα με τους τοπικούς θρύλους η κλίση του είναι σκόπιμη, οι συντηρητές αναφέρουν πως πρόκειται για σφάλμα της κατασκευής. Η κλίση του είναι τρεις μοίρες.

Ναός Huma



Αφιερωμένος στον ινδουιστικό θεό Σίβα, βρίσκεται στο ινδικό κρατίδιο Ορίσα. Είναι άγνωστο αν η κλίση του πύργου είναι σχεδιαστική ή έγινε από κάποιο ατύχημα. Είναι πιθανόν ο πύργος να άρχισε να κλίνει λόγω πλημμυρών ή σεισμού.

Εκκλησία Suurhusen, Γερμανία



Η κλίση του πύργου της εκκλησίας είναι 5,193 μοίρες (1,22 περισσότερες από τον πύργο της Πίζας). Η κατασκευή από τούβλα χτίστηκε τον Μεσαίωνα πάνω σε ελώδες έδαφος και θεμέλια από κορμούς βελανιδιάς, ενώ μια μεγάλη ξηρασία προκάλεσε την κλίση του.

Εκκλησία Bad Frankenhausen, Γερμανία



Μια υπόγεια πηγή που υπάρχει κάτω από την πόλη του Bad Frankenhausen καθιστά τις δομές εδώ αρκετά ασταθείς. Το καμπαναριό της εκκλησίας έχει κλίση τουλάχιστον από το 1640, φθάνοντας τις 4,8 μοίρες τα τελευταία χρόνια. Οι προσπάθειες σταθεροποίησης της κατασκευής έχουν αποτύχει και δεν αποκλείεται σύντομα το κτήριο να κατεδαφιστεί.

Ο Πύργος της Πίζας



Το πιο διάσημο κτήριο της λίστας. Με κλίση 3,97 μοίρες ο 55 μέτρων πύργος άρχισε να βυθίζεται λίγο μετά την κατασκευή του, το 1178. Ο διάσημος πύργος της Πίζας γέρνει όλο και πιο πολύ για τα περισσότερα από τα 840 χρόνια της ιστορίας του. Ωστόσο, μέσα από μια 10ετή προσπάθεια, έχει πλέον σταθεροποιηθεί και οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι μπορεί να αντέξει για περισσότερα από 200 ακόμη χρόνια.

Category: Ιστορικά παράδοξα, Περίεργες Φωτογραφίες