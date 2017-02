Κοντινές εικόνες του Δία από τη NASA!

Ο Δίας είναι ο μεγαλύτερος πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος και ο πέμπτος στη σειρά από τον ήλιο. Ο γίγαντας του φυσικού αερίου είναι 2,5 φορές η μάζα όλων των άλλων πλανητών που περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο. Χάρη σε διάφορες αποστολές της NASA -συμπεριλαμβανομένου του Orbiter Juno, του Voyager και Cassini flybys, του Galileo και του τηλεσκοπίου Hubble- είμαστε σε θέση να δούμε από κοντά τον Δία.

Μάλιστα μέχρι το 2024 μια αποστολή της ΝASA θα εξερευνήσει ένα από τα φεγγάρια του, το Europa, κι αυτό επειδή προηγούμενες αποστολές επιβεβαίωσαν ότι καλύπτεται σε ένα κέλυφος λευκού πάγου, με σπασμένη επιφάνεια σε διάφορα σημεία πράγμα που σημαίνει ότι είναι πιθανόν να υπάρχει ένας βαθύς ωκεανός νερού από κάτω. Και όπου υπάρχει νερό, μπορεί να υπάρχει και ζωή.

















GD Star Rating

loading...

, 10.0 out of 10 based on 5 ratings

Category: Περίεργα Νέα